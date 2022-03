Ucraina: Marcorè, catena di aiuti ci redime come esseri umani

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Affrontare temi importanti, dall'immigrazione all'identità di genere, dal bullismo alle dipendenze, dall'eutanasia alle conseguenze anche emotive del covid, "attraverso il linguaggio cinematografico può avere un impatto sulle persone e la loro sensibilità. Parlare di individui reali e non di numeri colpisce più profondamente, può aiutarci a ampliare le vedute e toglierci di dosso qualche pregiudizio. Ed è ancora più importante mentre viviamo questo conflitto, che ha visto da una parte tanta illogica follia e violenza, mentre dall'altra è partita una catena di aiuti che ci redime come esseri umani. Sennò non ci sarebbe speranza". Lo dice Meri Marcorè, intervenendo in streaming nella conferenza stampa della 15/a edizione del Festival internazionale della cinematografia sociale "Tulipani Di Seta Nera" in programma dal 5 all'8 maggio a Roma. L'attore ne è testimonial insieme ad Anna Safroncik.

Fra i tanti temi sociali che la rassegna propone nelle diverse sezioni attraverso corti, social, clip, documentari e digital series, sia italiani sia provenienti da una quindicina di altri Paesi (come Ucraina, Spagna, Turchia, Germania, Argentina, Australia, Belgio) "c'è anche la violenza di genere - aggiunge l'attore -. Un argomento di cui è giusto si parli sempre di più visto che le cronache ci restituiscono quasi ogni giorno storie terribili di persone che scatenano la loro violenza su donne e bambini". (ANSA).