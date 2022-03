Preziosi e Gioli alle prese con i neonati /CLIP

Alessandro Preziosi e Matilde Gioli sono i protagonisti di Bla Bla Baby, il nuovo film di Fausto Brizzi al cinema con 01 dal 7 aprile, prodotto da Eliseo Multimedia e Rai Cinema, una comedy ambientata all'interno di un asilo nido in una grande azienda, la Green Light. Nel cast anche Nicolas Vaporidis che dopo 10 anni è tornato su un set di Brizzi.

"Il film - ha detto il regista - è la storia di una sfida.

Clip Bla Bla Baby di Brizzi



Provare a realizzare un film per famiglie, qualcosa che potesse piacere ai bambini e ai loro genitori, avendo come protagonisti alcuni bambini di nemmeno un anno, che hanno imparato a camminare durante le riprese. Ho messo a punto, giorno dopo giorno, un metodo di ripresa che assomigliava più al documentario che al cinema, un set indimenticabile davvero, e non è una frase fatta. Eravamo pieni di neonati, 5 coppie di gemelli per i protagonisti e altri 10 per i compagni di scuola".

(ANSA).