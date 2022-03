Attrici protagoniste, Chastain punta a Oscar

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Il trucco pesante, i grandi sorrisi, i vestiti sgargianti, e una personalità che univa coraggio, generosità, fragilità ed inquietudine: la prova camaleontica nei panni della telepredicatrice Tammy Faye Bakker, scomparsa nel 2007 per un tumore a 65 anni, travolta dalla fine dell'impero economico/mediatico, costruito insieme al marito Jim Bakker, e annientato da scandali, malversazioni e condanne, è il ruolo che potrebbe portare il suo primo Oscar a Jessica Chastain, favorita, per la sua performance in Gli occhi di Tammy Faye di Michael Showalter, nella corsa agli Academy Award come migliore attrice protagonista. L'interprete californiana, già candidata nel 2012 fra le attrici non protagoniste per The Help e nel 2013 fra le protagoniste per Zero Dark Thirty, è diventata la 'frontrunner' dopo le vittorie fra gli altri dello Screen Actors Guild Award e del Critics Choice Award.

La corsa tuttavia rimane aperta sia per il poco amore mostrato dall'Academy per il film di Showalter (ha avuto solo un'altra nomination per makeup e acconciatura) sia per le ultime indiscrezioni, secondo le quali starebbero risalendo le quotazioni anche delle altre candidate. Ad esempio per il forte appeal, anche mediatico della prova di Kristen Stewart, qui alla sua prima nomination nei panni di lady Diana in Spencer di Pablo Larrain. Senza dimenticare attrici già vincitrici della statuetta come Olivia Colman (Oscar nel 2019 per la Favorita) con La figlia Oscura di Maggie Gyllenhaal e Nicole Kidman, Oscar nel 2003 per The Hours, qui alla quinta nomination, per il ritratto di Lucille Ball in Being the Ricardos di Aaron Sorkin.

O anche Penelope Cruz (Oscar nel 2011 per Vicky Cristina Barcelona) , da sempre con molti sostenitori nell'Academy, qui alla quarta nomination con Madres Paralelas di Almodovar.

(ANSA).