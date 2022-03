Alessandro Gassmann a Taranto per donare 200 alberi

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Alessandro Gassmann è a Taranto per donare alla città 200 alberi acquistati con i proventi del suo libro 'Io e i Green Heroes' (edizioni Piemme), il cui curatore è lo scrittore tarantino Lorenzo Laporta. Il volume è un diario di impegno civico che punta a promuovere la tutela dell'ecosistema e il popolare attore e regista ha deciso di devolvere gli introiti delle vendite ad attività di piantumazione di alberi solidali. Dopo Roma, sua città natale, l'attore ha voluto Taranto.

Gli alberi sono stati consegnati all'associazione di volontariato 'Noi & Voi Onlus' che ha scelto di effettuare la piantumazione negli spazi all'aperto della casa circondariale 'Carmelo Magli'. Nello specifico, si tratta di 110 ulivi di tipo leccino, 50 mandorli, 30 limoni e 10 cotogni acquistati con i ricavi del libro. 'Lome Super Fruit', brand di Masseria Fruttirossi, che rispecchia le caratteristiche dei 'Green Heroes' descritti da Gassmann nel libro, ha messo a disposizione 20 melograni e, per la loro concimazione, un quantitativo di compost naturale ottenuto nell'impianto di lombricoltura dell'azienda, un processo di economia circolare che trasforma i residui di lavorazione della melagrana. Saranno gli stessi detenuti, nell'ambito dei progetti sociali di 'Noi e Voi Onlus', a occuparsi della cura di questi alberi.

Un messaggio forte, che concretizza l'obiettivo del libro scritto da Gassmann con Roberto Bragalone e curato da Laporta: promuovere la sensibilità ecologica, che diviene presa di coscienza della crisi climatica, attraverso il racconto dei #GreenHeroes. Partner del progetto sono Ortofrutteto Solidale Diffuso, Kyoto Club e Azzero Co2. Nel pomeriggio Alessandro Gassmann presenterà il suo libro nel teatro comunale Fusco di Taranto in un appuntamento promosso da Mondadori Bookstore Taranto. (ANSA).