Jurassic, capitolo finale della saga uscirà il 2 giugno

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Jurassic World - Il Dominio uscirà in Italia il 2 giugno. Il capitolo finale della saga arriverà al cinema per il pubblico italiano una settimana in anticipo rispetto al lancio negli Stati Uniti atteso per il 10 giugno. I fans italiani saranno fra i primi al mondo a poter scoprire le nuove vicende, vedere i nuovi dinosauri e conoscere i nuovi personaggi al fianco dello storico cast. La data d'uscita, sottolinea una nota Universal, "punta a una grande apertura che vuole sfruttare anche il giorno di festa nazionale. Universal è fiduciosa che la grande l'attesa per il film e l'urgenza di vederlo subito avrà un impatto immediato nei numeri al box office. L'estate in arrivo sarà ricordata come il ponte fra due generazioni legate a Jurassic, pronte a entrare in contatto per la prima volta".

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice del Premio Oscar Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in Jurassic World - Il Dominio, un nuovo capitolo di un'avventura mozzafiato che toccherà tutto il mondo. Dal creatore e regista di Jurassic World, Colin Trevorrow, Jurassic World - Il Dominio è ambientato quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ormai vivono, e cacciano, fra gli esseri umani su tutto il globo. Questo fragile equilibrio sta mettendo in discussione il futuro e determinerà, una volta per tutte, il ruolo degli uomini nella catena alimentare di un pianeta che condividono con le creature più spaventose della storia. Jurassic World - Il Dominio, da Universal Pictures e Amblin Entertainment, spinge la saga capace di incassare più di 5 miliardi di dollari verso un territorio vergine e misterioso, con dinosauri mai visti prima su uno schermo, un'adrenalina travolgente e nuovi effetti visivi straordinari. Jurassic World - Il Dominio è diretto da Colin Trevorrow, la sceneggiatura è firmata da Emily Carmichael & Colin Trevorrow da un soggetto di Derek Connolly & Trevorrow, basati sui personaggi creati da Michael Crichton. Jurassic World - Il Dominio ha visto la produzione esecutiva del leggendario creatore della saga e vincitore del Premio Oscar Steven Spielberg, oltre ad Alexandra Derbyshire and Colin Trevorrow. (ANSA).