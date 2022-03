Festa Roma: Monda, sostegno da Scorsese a Sorrentino

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Sulla riconferma o meno di Antonio Monda alla direzione artistica della Festa del Cinema di Roma deciderà il Cda sulla base del nuovo progetto per la rassegna dopo che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha scelto come consigliere di amministrazione, con funzioni di presidente, della Fondazione Cinema per Roma Gian Luca Farinelli, attualmente alla direzione della Cineteca di Bologna. La scelta di Farinelli è stata annunciata ufficialmente ieri, dal Capo di Gabinetto del Sindaco, Albino Ruberti, nella seduta congiunta delle commissioni capitoline Bilancio e Cultura. Ora si lavora sulla direzione artistica. Monda, professore di cinema alla New York University, che ha diretto il festival per sette anni, incassa l'endorsement di tanti artisti che nelle precedenti edizioni hanno illuminato il festival. Messaggi di sostegno, fa sapere da New York, sono arrivati oggi da Don DeLillo, Wes Anderson, David Lynch e nei giorni scorsi da Martin Scorsese, Paolo Sorrentino, Joel e Ethan Coen, Frances McDormand, Jonathan Safran Foer, Gay Talese, Paolo Taviani, Donna Tartt, Marco Bellocchio. (ANSA).