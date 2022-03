Fantozzi, un'icona popolare nata in libreria

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Alla Kasa dei Libri di Milano arriva Ugo Fantozzi, il ragioniere più sfortunato d'Italia, per una mostra che si inaugura il primo di aprile e che resterà aperta dal 4 al 14 dello stesso mese. Fantozzi fa parte della cultura popolare italiana, tutti ricordano almeno una peculiarità o una scena: la nuvoletta di pioggia che lo perseguita, le 'craniate pazzesche', le polpette bollenti inghiottite goffamente. Da subito identificato nel suo creatore e autore - Paolo Villaggio, attore comico e fine intellettuale al contempo - il servile e impacciato impiegato Fantozzi è diventato emblema e parodia di diverse generazioni d'italiani. In mostra si trovano non solo manifesti, locandine, fotobuste da tutto il mondo (alcune con firma autografa di Villaggio), musiche e spezzoni dei film più famosi, ma anche riviste e giornali d'epoca, foto di scena e, ovviamente, i libri con le disavventure di Fantozzi. La mostra si focalizza sui primi quattro film, che corrispondono ai primi quattro libri: Fantozzi, Il secondo tragico Fantozzi, Fantozzi contro tutti, Fantozzi subisce ancora. Ma ancor prima di essere un'icona popolare del cinema italiano, quello di Fantozzi è un personaggio letterario nato dall'incontro tra Paolo Villaggio e la casa editrice Rizzoli, che all'inizio degli anni '70 ne pubblicò le prime avventure. Ora il personaggio di Villaggio torna anche in libreria, con il libro 'Fantozzi, Ragionier Ugo.

La (ir)resistibile ascesa di un perdente nato', di Guido Pautasso e Irene Stucchi. Guido - grazie al padre Sergio Pautasso, l'editor dei romanzi di Paolo Villaggio presso Rizzoli - ha avuto la fortuna di conoscere l'intellettuale e comico genovese e racconta la genesi e i dietro le quinte del personaggio. Il libro sarà presentato alla Kasa il 7 aprile alle ore 18. (ANSA).