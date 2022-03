Iris Knobloch nuova presidente festival di Cannes, prima donna

Durante la riunione del 23 marzo, il Consiglio di amministrazione dell'Association Française du Festival International du Film, che comprende funzionari governativi e membri dell'industria cinematografica, ha eletto il nuovo Presidente del Festival: Iris Knobloch. E' la prima donna Presidente del Festival Internazionale del Cinema. Entrerà in carica il 1 ° luglio e il suo mandato triennale coprirà le edizioni 2023, 2024 e 2025.

«Mi sento - ha commentato Iris Knobloch - profondamente onorata che la Francia mi abbia eletto Presidente del Festival di Cannes. Come europeo sincero, ho sempre difeso il cinema durante tutta la mia carriera, sia in Francia che a livello internazionale, e sono entusiasta di poter dare il massimo affinché questo evento mondiale rimanga influente - è un evento importante che è la chiave per mantenere viva la vita culturale di un mondo che, più che mai, ne ha disperatamente bisogno. Un film di cinema visto in un teatro rimane un'espressione artistica chiave e il Festival di Cannes, con la sua selezione così unica, mostra la strada ogni anno. Non vedo l'ora di iniziare un dibattito collettivo con il Consiglio di Amministrazione, il Delegato Generale Thierry Frémaux e tutti gli attori dell'industria cinematografica per portare avanti ciò che è stato realizzato e per tracciare la storia futura alla luce delle nuove sfide in arrivo. Infine, vorrei ringraziare Pierre Lescure per il meraviglioso lavoro che ha svolto per il Festival negli ultimi otto anni e, in anticipo, per le discussioni che avremo, per preparare la transizione nei prossimi mesi».

Pierre Lescure si dimetterà dalla sua posizione il 30 giugno 2022. Il delegato generale Thierry Frémaux e il segretario generale François Desrousseaux lavoreranno ora con Iris Knobloch come una volta con Pierre Lescure. (ANSA).