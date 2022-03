In sala Spencer su Lady Diana con 406 copie

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Dopo la presentazione alla 78. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, debutta domani, solo al cinema con 01, con ben 406 copie SPENCER l'attesissimo film di Pablo Larraín, che racconta con originale intensità la favola rovesciata di Lady D nei giorni fatidici della ribellione e della fuga verso l'indipendenza. Nel ruolo di Diana, la star internazionale Kristen Stewart con un'interpretazione che è stata apprezzata dal pubblico e dalla critica di tutto il mondo e che le ha consegnato la prima nomination agli Academy Award come migliore attrice protagonista, oltre alle candidature al Golden Globe, ai Bafta e ai Critics' Choice Awards. "Durante le riprese lei mi faceva paura - ricorda Larraín - non perché somigliasse smaccatamente a Diana, ma perché era una creatura pura, innocente, totalmente immersa nel suo personaggio, ad un livello emotivo così profondo da raggiungere una verità al tempo stesso splendida e spaventosa".

Diretto da Pablo Larraín su una sceneggiatura di Steven Knight, SPENCER è un'esclusiva per l'Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema. (ANSA).