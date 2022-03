Gerini, "Io mamma prepotente e sola in mondo del calcio"

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - La madre di un 12enne talento del calcio (l'esordiente Alessio Perinelli), pronta a tutto, di lecito e illecito, per spianare la strada al figlio e farlo entrare in una grande squadra. E' il ruolo, uno dei più intensi e potenti della sua carriera di Claudia Gerini in Mancino naturale, la dramedy di Salvatore Allocca, con Francesco Colella, Massimo Ranieri e Katia Ricciarelli, che dopo il debutto in Alice nella città alla Festa del cinema di Roma arriva in sala dal 31 marzo distribuita da Adler Entertainment in oltre 70 copie.

"Per il mio personaggio nel film (prodotto da Emma Film, Fenix Entertainment con Rai Cinema) ho pensato anche a quello interpretato da Anna Magnani in Bellissima - spiega Claudia Gerini -. Isabella e il figlio Paolo sono come due foglioline al vento, possono essere spazzati via in un attimo da quel sistema cinico nel quale si muovono". Nel ruolo, sottolinea, "Era primario per me, come sempre, mantenere la massima autenticità.

Isabella è una donna che vive nelle case popolari e vuole raggiungere il riscatto sociale attraverso il bambino". E' "disperata, prepotente e ha la colpa di non ascoltare e non vedere suo figlio nella sua interezza. Poi usa il suo fascino per approfittarsi di tutti quelli che pensa possano esserle utili. La si perdona perché è una persona fragile e una mamma sola contro il mondo". Vedova, la donna vive a Latina e mantiene il figlio 12enne, Paolo (Perinelli), lavorando come rappresentante di prodotti da forno surgelati. Per permettere al ragazzino di mettersi in luce come calciatore, dà retta anche a personaggi ambigui come Marcello (Ranieri), procuratore traffichino che le chiede continuamente soldi. Il guscio nel quale Paolo e Isabella vivono, inizia a incrinarsi quando arriva come vicino di casa Fabrizio (Colella), sceneggiatore dalla vita dimessa che si ritrova parte delle vite di entrambi. La trama si basa "su storie che possiamo sentire tutti i giorni, anche nella cronaca - spiega il regista -. Avere come protagonisti una madre e un figlio nel mondo del calcio mi sembrava una prospettiva molto interessante, per raccontare una storia intima di riscatto".

