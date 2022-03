Los Angeles - Italia, ultima proiezione film Sorrentino

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Paolo Sorrentino, candidato per la seconda volta all'Oscar con il film "E' stata la mano di Dio" prodotto da Netflix, insieme a Riccardo Scamarcio, al debutto americano del film "L'ombra del giorno" da lui prodotto e co- interpretato con Benedetta Porcaroli, sono stati tra i protagonisti delle prime due giornate di "Los Angeles Italia - Film, Fashion and Art Festival" in programma fino a sabato 26 marzo all'Hollywood Chinese Theatre.

Per il fondatore di LA, Italia Pascal Vicedomini ''Avere Sorrentino col suo film è stato al tempo stesso un privilegio e una responsabilità essendo l'ultima proiezione pubblica del suo film prima della chiusura delle urne dell'Academy. Oltre alla famosa… 'mano di Dio' in quest'occasione ci vorrebbe anche il "miracolo di San Gennaro" per festeggiare tutti domenica sera.

Quest'anno la concorrenza è fortissima. Quasi imbattibile ma chissà..." sostiene Vicedomini.

Alla 17esima edizione dell'evento promosso col sostegno del MiC e di Intesa Sanpaolo nell'immediata vigilia degli Oscar tante eccellenze cinematografiche della Penisola a cominciare dalla nutrita compagine femminile artefice del docu-film 'One for Us' che insieme alla regista Chiara Tilesi coinvolge la produttrice Debora Guetta, l'attrice Gabriella Pession e la console generale d'Italia a Los Angeles Silvia Chiave.

Tra i primi premi assegnati a "L.A., Italia 2022": i due a Paolo Sorrentino "Miglior Film Internazionale" e "Miglior Regista". Il riconoscimento a Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli (l'Excellence Award by Intesa Sanpaolo). Aspettando venerdi 25 l'arrivo degli altri due candidati all'Oscar Enrico Casarosa (artefice dell'animazione Pixar-Disney "Luca") e Massimo Cantini Parrini (con i costumi di "Cyrano") insieme al leggendario autore della fotografia Dante Spinotti (L.A. Confidential, Heat) che verranno festeggiati all'Istituto Italiano di Cultura diretto da Emanuele Amendola Con una formula fruibile anche on line, sono 150 le opere proposte tra l'Hollywood Chinese Theatre e le piattaforme mymovies.it e eventive.org, gran parte delle quali selezionate insieme a filmfreeway.com (ANSA).