Bones and All di Guadagnino in Italia con Vision

Bones and All di Luca Guadagnino, il suo primo film ambientato negli Stati Uniti, che vede nel cast attori del calibro di Timothée Chalamet, Taylor Russell e Mark Rylance, André Holland, Jessica Harper, Michael Stuhlbarg, David Gordon-Green, Francesca Scorsese and Chloë Sevigny, sarà distribuito da Vision Distribution in Italia. Diretto da Guadagnino e scritto con il suo collaboratore di una vita David Kajganich (Suspiria, A Bigger Splash), il film, girato nella regione del Tri-State in Ohio nella primavera del 2021, è un adattamento del romanzo "Bones & All" ("Fino all'osso", edito in Italia da Panini Books) di Camille DeAngelis. Non è stata resa nota la data di uscita, tra l'altro secondo le voci raccolte, si parla con insistenza di una selezione al festival di Cannes a maggio. Bones and All racconta la storia di un primo amore tra Maren, una giovane donna che impara a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un reietto vagabondo dall'animo combattivo. I due intraprenderanno un'odissea di centinaia di chilometri lungo l'America di Ronald Reagan, tra passaggi segreti, botole e stradine di provincia. Ma per quanto ci provino, qualunque strada non farà che portarli indietro ai loro terribili trascorsi, sino al momento finale, che decreterà se il loro amore sarà realmente in grado di sopravvivere al loro essere "altro" rispetto al mondo che li circonda. Luca Guadagnino ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso e felice di poter condividere Bones and All con il pubblico italiano grazie a Vision e al talento di Massimiliano Orfei e del team che tanti film ha portato al successo in Italia. E' un film il cui dna è tanto statunitense quanto italiano e sarà emozionante vedere come il pubblico si rifletterà in questa storia di assoluti e (im)possibilità." Massimiliano Orfei, amministratore Delegato di Vision Distribution, ha commentato: "Siamo orgogliosi di partecipare alla produzione e di curare la distribuzione di Bones and All. Siamo felici di lavorare con un grande autore del nostro cinema come Luca Guadagnino, che ringraziamo per averci scelto. E vogliamo ringraziare anche Lorenzo Mieli e tutta la compagine produttiva del film per averci coinvolti in un progetto così ambizioso". Un film prodotto dalla Frenesy Film Company e Per Capita Productions in associazione con The Apartment Pictures - società del gruppo Fremantle, Memo Films e 3 Marys Entertainment, in co-produzione con Vision Distribution. MGM ha acquisito i diritti per la distribuzione internazionale.