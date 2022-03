Takeshi Kitano, terrorizzato da situazione in Ucraina

(ANSA) - UDINE, 18 MAR - "È per me un grande onore ricevere il Gelso d'Oro del Far East Film Festival di Udine, sono veramente felice, orgoglioso e commosso, ma al tempo stesso mi sento triste e terrorizzato per la situazione dell'Ucraina. In un momento così difficile, spero che tutti noi ricordiamo quanto la cultura e i film possano unire gli esseri umani". Lo ha detto in un messaggio inviato agli organizzatori, il poliedrico artista giapponese Takeshi "Beat" Kitano, attore, sceneggiatore, regista, scrittore, che salirà il 29 aprile sul palcoscenico della 24/a edizione del Far East Film Festival, il principale showcase del cinema asiatico in programma a Udine dal 22 al 30 aprile. Lo hanno reso noto oggi gli organizzatori del festival.

"Si realizza per noi un sogno veramente meraviglioso - hanno scritto in un nota - portare a Udine uno dei colossi della scena mondiale come Takeshi Kitano. Un artista che cammina da più di trent'anni assieme a chi ama il cinema".

Kitano riceverà il Gelso d'Oro alla carriera il 29 aprile, sul palco del Teatro Nuovo di Udine. Dopo aver premiato diverse "icone" d'Oriente, da Jackie Chan a Joe Hisaishi, il Festival udinese si appresta a celebrare l'artista giapponese per il suo percorso. "Un viaggio entusiasmante - spiegano gli organizzatori - che spazia tra i generi e gli stili, tra il cinema e la televisione, ma anche tra la poesia e la letteratura, tra capolavori come Sonatine, Kids Return, Hana-bi (Leone d'Oro a Venezia nel 1997), L'estate di Kikujiro, Dolls, Zatoichi (Leone d'Argento 2003). Senza dimenticare - concludono - il brutale sergente che interpreta nel celebre Furyo di Nagisa Oshima, al fianco di David Bowie e Sakamoto, o le incursioni hollywoodiane di Johnny Mnemonic e Ghost in the Shell". (ANSA).