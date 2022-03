Jessica Chastain, salto red carpet in sostegno a team trucco

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAR - Jessica Chastain è pronta a rinunciare ai riflettori del red carpet alla prossima cerimonia degli Oscar pur di sostenere il team trucco di 'Gli occhi di Tammy Faye' (The Eyes of Tammy Faye), film che ha ottenuto due candidature, per la miglior attrice a Jessica Chastain e miglior trucco e acconciatura a Linda Dowds, Stephanie Ingram e Justin Raleigh.

L'attrice, a suo modo quindi, si unisce al coro di proteste contro Academy per la decisione di premiare alcune categorie fuori diretta per motivi di tempo, tra queste appunto 'trucco e acconciature'.

"Sarò assolutamente presente quando verrà annunciata la categoria trucco e acconciature - ha detto ospite del podcast 'Next Best Picture' - e se questo vuol dire che salterò la stampa sul red carpet or Abc (network che trasmette la cerimonia, ndr), ebbene amen".

"La cosa più importante per me - continua - è di onorare gli incredibili artigiani che lavorano nella nostra industria. Viene data tanta attenzione agli attori, siamo il volto in qualche modo, perché quando si va a cinema si vede noi. Molte persone non capiscono ciò che c'è dietro un attore o una performance.

Date uno sguardo a questa equipe del trucco, Tammy Faye va indietro di 3 decenni".

Prima della Chastain, anche Jane Campion, Steven Spielberg e Guillermo del Toro si sono detti contro gli Oscar fuori diretta.

La cerimonia della 94/a edizione della notte del cinema si terrà il 27 marzo. (ANSA).