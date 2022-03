Intesa:a Los Angeles sostiene cinema,2 mld a settore da 2009

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Intesa Sanpaolo sostiene come special partner per il quinto anno consecutivo il Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Fest realizzato da Istituto Capri nel Mondo con Ministero della Cultura e Ice in programma dal 20 al 26 marzo a Los Angeles.

La banca guidata da Carlo Messina, attraverso il desk specialistico Media & Cultura, è leader nel mercato nazionale dell'audiovisivo con circa 2 miliardi di euro erogati a favore del settore dal 2009, oltre 200 operatori della filiera nazionale sostenuti, oltre 500 opere supportate nella produzione tra film e serie tv, oltre 120 tra spot pubblicitari, factual e format tv.

A testimonianza della volontà di offrire sostegno concreto agli operatori del settore, la banca rinnova il supporto alle imprese audiovisive per il loro rilancio attraverso progetti di sviluppo in linea con gli obiettivi del Pnrr. Nell'ambito del più ampio programma strategico di finanziamenti Motore Italia avviato nel 2021 per sostenere le piccole e medie imprese con nuovo credito e liquidità per gli investimenti, Intesa Sanpaolo ha inoltre messo a disposizione 500 milioni di euro per il rilancio del settore audiovisivo.

Il Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art Fest introduce la notte degli Oscar e si articola in un fitto programma che includerà: la consegna del premio "L.A. Italia - Excellence Award by Intesa Sanpaolo", in programma domenica pomeriggio, agli attori Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, protagonisti del film "L'ombra del giorno" di Giuseppe Piccioni e ambasciatori del cinema italiano nel mondo. (ANSA).