Oscar: We Don't Talk About Bruno eseguita live durante cerimonia

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Alla 94/a edizione degli Oscar si parlerà di Bruno. 'We Don't Talk About Bruno', infatti, colonna sonora tormentone del film della Disney 'Encanto', sarà infatti eseguita dal vivo nel corso della cerimonia il prossimo 27 marzo. Lo ha annunciato la stessa Academy in un post su Twitter.

La pellicola è candidata come miglior film di animazione e quando è uscita nelle sale cinematografiche l'anno scorso ha incassato 250 milioni di dollari a livello globale. Tuttavia la canzone 'We Don't Talk About Bruno' non è candidata agli Oscar di quest'anno perché la Disney ha deciso di presentare la candidatura per miglior canzone originale il 'Dos Oruguitas', sempre di Encanto. Entrambi i brani sono stati scritti da Lin-Manuel Miranda.

La prossima cerimonia degli Oscar includerà anche tributi a James Bond e al 50/o anniversario de Il Padrino. (ANSA).