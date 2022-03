Jussie Smollett torna libero in attesa di appello

(ANSA) - NEW YORK, 17 MAR - Jussie Smollett è uscito di prigione. Un tribunale ha infatti deciso che l'attore, condannato a cinque mesi per falsa aggressione, può tornare in libertà in attesa di appello.

Dopo la lettura della sentenza la settimana scorsa, Smollett aveva ribadito la sua innocenza, dicendo anche di temere per la sua vita. "Non ho tendenze suicide - aveva sottolineato - e se mi accade qualcosa mentre sono dentro non sono stato io a farmi del male. E' bene che lo sappiate". L'avvocato difensore Nenye Uche ha detto che durante i giorni trascorsi in cella Smollett non ha toccato cibo e ha bevuto solo acqua, senza spiegare perché.

Smollett è stato giudicato colpevole lo scorso dicembre per cinque capi d'imputazione dopo aver reso false dichiarazioni su quello che definì un crimine di odio anti razziale e anti gay.

L'attore, che è afro americano e gay, disse alla polizia di Chicago di essere stato aggredito, nel febbraio 2019, da due uomini che avrebbero urlato contro di lui insulti omofobi, gettandogli addosso candeggina e legandogli un cappio al collo.

La polizia di Chicago aprì un fascicolo per un possibile crimine d'odio, salvo poi rendersi conto che si trattava di un'orchestrazione e che era stato lo stesso Smollett a pagare i due uomini, due fratelli, per inscenare l'aggressione. (ANSA).