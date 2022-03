Ferrario, per Bergamo Film Meeting inizia nuova era

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - "Usiamo quest'edizione per segnare la fine di un ciclo e l'inizio di una nuova epoca, con consapevolezza e apertura mentale: quella che al Bergamo Film Meeting non è mai mancata". Così il presidente Davide Ferrario presenta la 40esima edizione del festival, che si aprirà il 25 marzo con la proiezione acusmatica della copia in 35mm restaurata di 'Stalker' (1979) di Andrej Tarkovskij. "BFM era nato nel 1983 - ricorda Ferrario - come un festival rivolto al futuro: si portavano in città i talenti mondiali emergenti. Ha poi passato una lunga fase in cui l'attenzione era rivolta al passato: le retrospettive sono state spesso il clou del programma. È diventato poi principalmente un festival del presente; un festival del presente europeo, da anni riconosciuto, anche con un significativo supporto finanziario, dai programmi Media della Ue. Con una battuta, verrebbe da dire che anche il presente, però, non è più quello di una volta - e nemmeno le forme della sua rappresentazione sullo schermo -. Ma BFM continua ad essere uno specchio fedele della ricerca e dell'urgenza che moltissimi cineasti mettono nella testimonianza e nella reinvenzione del reale. È a loro che bisogna guardare per immaginare cosa potrà essere il cinema di domani, se ancora si chiamerà così". Il festival - che torna nelle sale dopo 2 edizioni online - proporrà 2 sezioni competitive - la Mostra Concorso riservata ai lungometraggi e Visti da Vicino dedicata al documentario -; le personali di Danis Tanović (Bosnia) e Patrice Toye (Belgio); la retrospettiva su Costa-Gavras; la presenza del regista tedesco Volker Schlöndorff; il cinema d'animazione con la coppia di registi Priit e Olga Pärn; la sezione Kino Club, dedicata ai giovani spettatori di ogni età, con una sonorizzazione dal vivo a cura dei ragazzi del conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo. (ANSA).