Cannes, voci su Elvis per l'apertura, arriva TikTok

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Sarà un'apertura scatenata a ritmo di rock 'n roll sulla Montee des Marches il 17 maggio per festeggiare la 75/ma edizione? In attesa dell'ufficialità del festival di Cannes si rincorrono le voci su ELVIS, l'epica storia diretta da Baz Luhrmann sulla relazione tra Elvis Presley e il suo manager, il colonnello Tom Parker, come film d'apertura dell'edizione 2022 (17 - 28 maggio) dopo che in America Warner Bros, si legge su Deadline, ha confermato la premiere al festival, senza indicare ovviamente date. L'australiano Luhrmann ha una lunga storia d'amore con Cannes: nel 2001 aveva presentato il favoloso Moulin Rouge con Nicole Kidman e Ewan McGregor e nel 2013 aveva aperto con Il Grande Gatsby Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan e Tobey Maguire, la premiere di maggio porterebbe sul red carpet il protagonista Austin Butler (lanciato da Tarantino in C'era una volta a Hollywood) e Tom Hanks che interpreta Parker, l'uomo che ha scoperto il cantante. Per un Elvis in arrivo una Marilyn Monroe che si allontana: BLONDE, il film sulla diva delle dive, interpretata da Ana de Armas, la conturbante attrice cubana di No time to die è tra i titoli più attesi della stagione, diretto dal neozelandese Andrew Dominik. Basato sul romanzo di Joyce Carol Oates avrebbe tutte le carte in regola ma è un film di Netflix e secondo Variety lo streamer avrebbe deciso di non presentare nessun film a Cannes 2022, dove manca dal 2017, né in concorso né fuori concorso.

Di sicuro nel fuori concorso ci sarà l'ultimo TOP GUN: MAVERICK con Tom Cruise a presentare il sequel del titolo che lo ha lanciato nell'ormai lontano 1986.

Se con lo streaming la lotta va avanti sui social Cannes dimostra grandi aperture: TikTok, che da tempo è diventata una piattaforma di grande creatività, ha stretto una partnership con il festival. Davanti ad una community che conta oltre un miliardo di utenti in tutto il mondo, Cannes non ha che da guadagnare in visibilità, semmai ce ne fosse bisogno, soprattutto tra il pubblico più giovane. E si prevedono cose interessanti dallo scambio tra l'hashtag #Cannes2022 e i nuovi contenuti sull'account TikTok ufficiale del Festival de Cannes (@festivaldecannes). (ANSA).