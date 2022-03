A Mediateca Toscana 11 incontri su cultura cinematografica

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Prende il via il 21 marzo 'La Valigia dei Sogni', un ciclo di 11 incontri, in Mediateca Toscana a Firenze, per approfondire la conoscenza della cultura cinematografica e avvicinarsi ai più grandi cineasti di ieri e di oggi, del cinema italiano e internazionale. Si parte con due lezioni (il 21 e il 28 marzo) dal titolo 'La lezione di Pasolini', per ripercorrere l'opera del regista, poeta, critico, saggista e scrittore italiano nel centenario della nascita.

Lunedì 4 aprile (ore 16.00), La valigia dei sogni propone l'incontro 'Introduzione al cinema coreano': in occasione della 20/a edizione del Florence Korea Film Fest (7 - 15 aprile, La Compagnia), il direttore Riccardo Gelli e la critica Caterina Liverani ripercorrono la storia recente della cinematografia sudcoreana. Il programma prosegue poi con altri incontri dedicati a Pasolini, un approfondimento sul tema 'Archeologia al Cinema', la presentazione del libro Il guerriero guaritore di Alessandro Lo Presti e quattro lezioni dal titolo 'Dentro il cinema coreano'. Chiude il primo ciclo di appuntamenti de 'La valigia dei sogni', lunedì 13 giugno, Fabrizio Borghini che presenterà il suo nuovo libro, dal titolo 'La commedia cinematografica toscana. Da Amici miei a Il Ciclone'. (ANSA).