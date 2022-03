Ucraina: un corto contro la guerra dalla Cesena Film Academy

(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAR - Una ninna nanna cantata da una ragazza russa, le immagini e i volti colorati di giallo e blu che scorrono. E poi un ragazzo russo che dice: "Non è la mia guerra"; una rifugiata ucraina che ammonisce: "La guerra è follia. Fermatevi, per piacere"; due bambini italiani che ribadiscono: "La guerra è brutta, smettetela per favore". Meno di tre minuti per raccontare l'orrore della guerra in Ucraina - e di tutte le guerre - attraverso gli occhi, le espressioni e i gesti di chi la guerra la subisce di più: bambini, giovani, donne. È 'Brothers' il cortometraggio realizzato da Gian Paolo Mai, fondatore e docente della Cesena Film Academy e della Scuola Cinema Ravenna, insieme a Maurizio Nari, socio e insegnante della scuola.

Il video, pubblicato sul sito e sulle pagine social della Regione Emilia-Romagna, ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e di invitare altri artisti a fare altrettanto per promuovere la pace in ogni ambito. Sarà disponibile anche su LepidaTv, piattaforma on demand della Regione. (ANSA).