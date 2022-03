'Top Gun: Maverick' arriva a Cannes con una proiezione speciale

(ANSA) - NEW YORK, 15 MAR - 'Top Gun: Maverick' sarà a Cannes. Il film, sequel di Top Gun del 1986, vedrà di nuovo protagonista Tom Cruise nei panni del pilota di caccia Pete 'Maverick' Mitchell. La pellicola, la cui produzione ha subito diversi ritardi a causa della pandemia, sarà al festival del cinema come proiezione speciale.

Quest'anno Cannes celebra il 75/o anniversario e si svolgerà dal 17 al 28 maggio. Il sequel di Top Gun, diretto da Joseph Kosinski, è atteso nelle sale americane in contemporanea con il festival, ossia il 27 maggio. (ANSA).