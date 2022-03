Pasolini 100: da Accattone a Salò a Trieste rassegna 13 film

(ANSA) - TRIESTE, 14 MAR - Per celebrare il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, comincia il 16 marzo prossimo a Trieste la rassegna della Cineteca di Bologna - nell'ambito del progetto "Il Cinema Ritrovato. Al cinema" - e CSC Cineteca Nazionale "PASOLINI 100", con la proiezione della quasi totalità della filmografia pasoliniana, in un viaggio lungo il cinema di un poeta dall'esordio nel 1961 con "Accattone" all'ultimo controverso "Salò", uscito postumo nel 1975.

Il progetto mira a portare nelle sale di tutta Italia i film dell'intellettuale. A Trieste il programma si svolgerà al cinema Ariston, sala d'essai gestita da La Cappella Underground, fino al 29 giugno. Tra le proiezioni, "Mamma Roma" (1962) nel recente restauro presentato al Festival di Berlino, accompagnato da "La ricotta" (1963), episodio dal film collettivo "Ro.Go.Pa.G." (30 marzo), "Il Vangelo secondo Matteo" (1964), girato nelle terre abbandonate e povere del meridione, in Puglia, Calabria e Basilicata (13 aprile), "Uccellacci e uccellini" (1966) con l'inattesa coppia Totò-Ninetto Davoli (27 aprile); "Edipo Re" (1967), tragedia di Sofocle reinventata alla luce di Freud (4 maggio), "Medea" (1969) con protagonista Maria Callas (25 maggio). (ANSA).