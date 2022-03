Incassi Usa, The Batman resta in vetta

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "The Batman" vola ancora al box office Usa: il film della Warner Bros diretto da Matt Reeves, con protagonisti Robert Pattinson e Zoë Kravitz, rastrella altri 66 milioni di dollari al botteghino nel week end, raggiungendo nel complesso 238,5 milioni di dollari e i 463,2 milioni a livello internazionale (esclusa la Cina, dove uscirà il prossimo fine settimana), superando così ampiamente il suo budget di produzione da 200 milioni di dollari.

Al secondo posto il film di avventura della Sony "Uncharted", con Tom Holland nei panni di un cacciatore di tesori in stile Indiana Jones, con 9,3 milioni di dollari nel fine settimana, per un totale di 113,4 milioni sul mercato domestico (301,3 milioni a livello globale).

Sul terzo gradino del podio la commedia on the road della Metro Goldwyn Mayer "Dog", con 5,3 milioni di dollari: Channing Tatum interpreta una veterana dell'esercito che accompagna Lulu, un cane ferito al fronte in Afghanistan, al funerale del suo ex conduttore.

In quarta posizione il blockbuster della Sony "Spider-Man: No Way Home", che incassa 4,1 milioni di dollari: il film, protagonista ancora Tom Holland, tocca i 792,3 milioni sul mercato Usa e un bottino mondiale da 1,87 miliardi. Quinta piazza per Assassinio sul Nilo: la rilettura firmata Kennet Branagh del classico di Agatha Christie porta a casa 2,5 milioni di dollari (e sfiora i 41 milioni sul mercato Usa).

Da segnalare la sorpresa "BTS Permission to Dance on Stage: Seoul", il concerto della band coreana a Seoul, di Trafalgar Releasing, ha raccolto 6,8 milioni di dollari (32 milioni a livello globale), diventando così l'evento live al cinema con il maggior incasso di tutti i tempi, secondo Hollywood Reporter.

