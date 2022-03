No tenemos miedo, quel 18 ottobre 2019 che scosse il Cile

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Non è per i 30 pesos, è per i 30 anni". Questa la frase che scatenò solo due anni e mezzo fa una ribellione popolare in Cile di cui si parla ancora troppo poco.

Fu la goccia che fece traboccare il vaso, era il 18 ottobre 2019, e non fu certo l'aumento irrisorio del costo del biglietto del bus, ma la rabbia di chi era passato dalla dittatura al neoliberismo selvaggio. I ragazzi allora saltarono i tornelli e continuano a farlo, "coraggiosi, impavidi, sono un esempio di grande bellezza", aveva detto a ottobre dell'anno scorso il regista Manuele Franceschini alla Festa di Roma parlando del suo documentario NO TENEMOS MIEDO, realizzato con Lucky Red e con il patrocinio di Amnesty International. Il film, che avrà una distribuzione itinerante per serate-evento (stasera è la volta del Cinema Troisi di Roma), ha il sostegno di Amnesty Italia e, tra le testimonianze, quella di Leonardo Alejandro Villar Aguilar, fotografo che racconta La Primera Linea, ovvero la formazione spontanea dei giovani di tutte le estrazioni che, armati di parabolica e fionda come Davide contro Golia, guidarono le proteste sociali mettendosi a grande rischio per le reazioni violente dei Carabineros. Davanti "a questa gioventù impavida non si può che restare affascinati" ha spiegato Franceschini, rientrato in Italia dopo 40 anni in Sud America, di cui dodici in Cile. (ANSA).