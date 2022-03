Crudelia batte Cyrano a premi costumisti di Hollywood

(ANSA) - NEW YORK, 10 MAR - "Crudelia" batte "Cyrano" ai premi dei costumisti di Hollywood, i Costume Designers Guild: Jenny Beavan, che ha vestito il cast del film ispirato alla "Carica dei 101" della Disney, ha battuto Massimo Cantini Parrini, che con Jacqueline Durran ha disegnato gli oltre 700 abiti indossati Peter Dinklage, Haley Bennett e gli altri attori diretti da Joe Wright nella rivisitazione in musical di uno dei piu' celebri triangoli amorosi di tutti i tempi.

Il 40enne fiorentino e la Durran sono entrambi candidati agli Oscar per i costumi di "Cyrano" assieme a "Cruella", "Nightmare Alley", "Dune" e "West Side Story". Le statuette piu' ambite di Hollywood saranno assegnate nella notte del 27 marzo.

I premi dei costumisti sono stati attribuiti in persona al Board Stage di Santa Monica. A scegliere i vincitori in otto categorie di costumi in film, serie tv e short sono stati gli oltre mille membri della Costume Designers Guild.

Tra i vincitori, oltre alla Beavan per "Cruella", sono stati riconosciuti Ruth Carter per "Coming 2 America", Sharon Long per la serie "The Great", Marylin Fitoussi e Patricia Field per "Emily in Paris" e Shawna Trpcic per "The Book of Bobba Fett".

