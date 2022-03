Cinema: Double, paura dell'invisibilità al Glocal Festival

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - 'Double' di Valerio Valente, prodotto dalla casa torinese Filmine, "un film sull'invisibilità" chiude in anteprima nazionale la 21/a edizione del Glocal Film Festival, il 14 marzo al Cinema Massimo di Torino. Girato nel capoluogo piemontese, presentato al San Francisco Independent Film Festival, 'Double' è il primo film di finzione diretto dal regista torinese Valerio Valente.

"Con quest'opera - spiega Valente - ho voluto lavorare sull'idea di invisibilità, intesa non come superpotere di un personaggio, ma come non-visibilità, un aspetto fondamentale del nostro tempo. Se non sei ben visibile, nella vita reale come sui social non esisti". Il film, interpretato da Daniele Daniele, racconta di un attore in crisi diviso tra la difficoltà a mostrarsi sul palco e lo scomparire nel voyeurismo delle vite altrui. "Un film intimo - aggiunge il protagonista - e interpretarlo, per me, ha rappresentato una doppia sfida riportandomi alla memoria i miei ricordi di quando, appena trasferitomi a Torino, non riuscivo a specchiarmi in nessun gruppo di persone".

"Il film di Valente - aggiunge il direttore del Glocal festival, Gabriele Diverio - ha il grande merito di riuscire a comunicare una sensazione fin troppo nota a tanti giovani dell'età del protagonista, sovvertendo un topos della letteratura e del cinema di genere. L'essere convinti di non esserci, il pensare di non riuscire a contare e a fare la differenza, sono condizioni in aumento anche a causa del periodo di grande incertezza che stiamo vivendo post diffusione Covid-19. Double è perfetto per chiudere la nostra rassegna".

(ANSA).