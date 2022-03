Tout Court, autori francofoni si raccontano

(ANSA) - BOLOGNA, 09 MAR - Arrivano da Belgio, Canada, Francia, Guadalupa, Svizzera e Tunisia le voci dei nuovi autori del cinema francofono protagoniste a Bologna della rassegna "Tout Court", in programma il 17 e 18 marzo al Cinema Lumière e organizzata dall'Associazione NuVo in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

La sesta edizione, che tornerà in presenza, prevede la proiezione di cortometraggi in versione originale con sottotitoli in italiano. Obiettivo della manifestazione è promuovere il cortometraggio come territorio di sperimentazione ed espressione peculiare della vitalità del cinema e raccontare attraverso la lingua francese e le immagini in movimento la diversità culturale e la complessità storica che contraddistinguono i paesi francofoni. Due le serate "Avant Tout Court", che anticiperanno la rassegna il 10 e il 15 marzo in Via de' Marchi 4. Quest'ultimo appuntamento vedrà la partecipazione straordinaria in sala delle registe Zoé Arène, Sara Dufossé e dell'attrice Louise Manteau. Il 19 marzo, infine, in collaborazione con Atlantico, sarà organizzata la serata "Après Tout Court" da Granata (Via San Rocco 16) con la proiezione dei corti più votati e il djset del beatmaker belga Shungu. (ANSA).