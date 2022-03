Alec Baldwin, le cause contro Rust sono solo per soldi

(ANSA) - NEW YORK, 09 MAR - La cause contro 'Rust' sono solo per soldi. E' perentorio Alec Baldwin commentando la valanga di azioni legali dopo l'incidente sul set del film da lui prodotto e che ha portato alla morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins.

Intervenuto al Boulder International Film Festival, l'attore ha detto: "Perché la gente fa causa se non per soldi? E' il motivo per cui si fanno". Lo scorso ottobre Baldwin ha premuto il grilletto di una pistola di scena che doveva essere caricata a salve e ha sparato, uccidendo la Hutchins e ferendo il regista Joel Souza. (ANSA).