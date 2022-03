One of Us, italiane di successo contro gli stereotipi

(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAR - Dalle attrici Isabella Rossellini e Gabriella Pession alla chef Giada De Laurentiis, e poi le scienziate Cristina Cassetti e Federica Raia e l'ambasciatrice d'Italia negli Usa Mariangela Zappia: sono solo alcune delle italiane di successo al centro di due documentari della serie "One of us" della regista/produttrice Chiara Tilesi di Frequency Production, presentati in occasione della Giornata Internazionale della Donna dall'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti e il Consolato Generale d'Italia a Los Angeles, assieme agli Istituti Italiani di Cultura di Washington DC e di Los Angeles. I documentari raccontano le storie e le esperienze di 5 donne italiane della Costa Est e 5 della Costa Ovest degli Stati Uniti che, con impegno e determinazione, sono riuscite a emergere anche in settori per lo più considerati "maschili", come il cinema, lo STEM, l'editoria, la finanza, le arti, la filantropia, la diplomazia e la scienza. L'episodio incentrato sulla costa orientale sarà presentato in anteprima l'8 marzo in un evento organizzato per l'occasione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, mentre quello della West Coast sarà presentato in anteprima il 10 marzo al Mr. Brainwash Art Museum di Beverly Hills. Obiettivo della serie lanciata nel 2021 è creare consapevolezza sulla discriminazione che le donne devono affrontare ogni giorno, incoraggiando il mondo femminile a sfidare i pregiudizi e gli stereotipi di genere. (ANSA).