La figlia oscura di Maggie Gyllenhaal trionfa agli Spirit Award

Maggie Gyllenhaal con il suo The Lost Daughter (La Figlia Oscura) adattato dal romanzo omonimo di Elena Ferrante ha trionfato ai premi del cinema indipendente. Il dramma sui tabù e le sfide che circondano l'essere madre ha vinto il premio per il miglior film agli Spirit Awards, assieme ai riconoscimenti per la migliore sceneggiatura e la migliore regia.

I Film Independent Spirit Awards premiano film a budget massimo di 22,5 milioni di dollari. La Figlia Oscura, già premiato per la migliore sceneggiatura a Venezia 2021, ha ricevuto anche tre candidature agli Oscar tra cui quella per la migliore attrice, Olivia Colman. "Il mio film parla una lingua inconsueta: la lingua della mente delle donne", ha detto la Gyllenhaal, dedicando i premi alle "donne nel cinema".

Netflix si è rivelato vincitore della serata con sei premi, tra cui due per "Passing", il dramma su una afroamericana che si fa passare per bianca nella Harlem degli anni Venti e un altro per la serie sudcoreana "Squid Game". Il giapponese "Drive My Car" ha vinto come miglior film internazionale. Tra i film arrivati in finale c'era anche, con tre candidature tra cui quella per Best Film, "A Chiara' di Jonas Carpignano, la coproduzione italo-francese-svedese-danese che vede un'adolescente calabrese scoprire il coinvolgimento criminale del padre.

In The Lost Daughter (La figlia oscura), interpretato da Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson e Peter Sarsgaard, Leda (Colman), sola in una località di mare, osserva ossessivamente una giovane madre e la figlia in spiaggia. Turbata dalla complicità del loro rapporto (e dalla loro famiglia, chiassosa e sinistra), Leda è sopraffatta dai ricordi legati allo sgomento, allo smarrimento e all'intensità della propria maternità. Un gesto impulsivo catapulta Leda nello strano e minaccioso universo della sua stessa mente, in cui è costretta a fare i conti con le scelte anticonformiste fatte quando era una giovane madre e con le loro conseguenze.

E' la seconda volta consecutiva, dopo il Leone d'oro Nomadland di Chloé Zhao nel 2021, che un film in concorso alla Mostra di Venezia - ricorda la Biennale - vince gli Independent Spirit nelle categorie miglior film e miglior regista.

Il film distribuito da Bim sarà in sala in Italia il 7 aprile