Dorji, nostro viaggio surreale da Bhutan agli Oscar

E' un debutto con riscossa quello del bhutanese Pawo Choyning Dorji nella corsa agli Oscar. Il cineasta aveva già iscritto nelle selezioni nel 2020 la sua opera prima da regista, Lunana - Il villaggio alla fine del mondo, girata in un remoto villaggio senza elettricità lungo i ghiacciai dell'Himalaya a quasi 5000 metri d'altezza. L'Academy però aveva squalificato il film perché in Bhutan, non c'era più un comitato nazionale di selezione ufficiale e approvato. Nel 2021 il Paese asiatico, con un nuovo comitato, ci ha riprovato, proponendo la stessa opera e Lunanà, in arrivo in Italia dal 31 marzo distribuito da Officine Ubu, è entrato a sorpresa nella cinquina finale dei film internazionali (tra i candidati anche E' stata la mano di Dio di Sorrentino), diventando il primo film dal Bhutan ad ottenere la nomination. "Nessuno poteva immaginare che avremmo ottenuto la candidatura, è ancora un viaggio molto surreale per tutti noi - dice sorridendo il regista nel panel in streaming organizzato da Deadline, per Contenders, la serie di incontri su vari titoli in lizza per gli Oscar, che verranno consegnati il 27 marzo a Los Angeles - Ce lo stiamo godendo senza alcuna aspettativa, ma con la felicità di poter condividere il nostro Paese e la nostra cultura con il resto del mondo". Al centro della storia c'è Ugyen (Sherab Dorji, anche lui ospite del panel) , giovane insegnante del Bhutan moderno, che sogna di lasciare il suo Paese per andare in Australia e diventare un cantante. Dopo una mancanza sul lavoro, i suoi superiori lo inviano nella scuola più remota del mondo, a Lunana a 4.800 metri di quota, per completare il suo periodo di servizio. Dopo 8 giorni di cammino, Ugyen si ritrova nel villaggio senza elettricità, libri di testo o anche solo una lavagna. Tuttavia l'accoglienza calorosa che riceve e un gruppo di bambini pronti ad imparare portano il maestro a rivedere le priorità della sua vita. Nel film si parla di ricerca della felicità e senso di appartenenza, "temi universali a cui tutti possono relazionarsi - aveva già spiegato il cineasta - indipendentemente dalla propria cultura e background".