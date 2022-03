Cinema: 'Il pianeta degli umani' di Giovanni Cioni in tour

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - La frontiera con Ventimiglia che da anni gli immigrati cercano, generalmente invano, di passare, di giorno o di notte, innumerevoli volte, la linea ferroviaria con i suoi rumori lontani, le strade dei turisti con le borse della spiaggia, piene di creme da sole e costumi, i poliziotti stanchi di prendere in mano centinaia di documenti di soggiorno sgualciti e le rane, migliaia di rane che la notte orchestrano sinfonie chiassose e senza tempo. Sono alcuni degli ingredienti del pluripremiato film 'Il Pianeta degli Umani" di Giovanni Cioni, prodotto da Graffti Doc con Rai Cinema, per la prima volta stasera a Torino, al Cinema Massimo, in una serata evento con il regista e Paolo Manera, presidente di Film Commission Torino Piemonte, che ha sostenuto il film.

"Un film fuori dagli schemi, un oggetto non identificato, uno sguardo alieno, un flusso di coscienza, un film sull'oblio del mondo, sulla vita che combatte la morte, che trova il suo ambiente ideale nella frontiera di Ventimiglia, perché al confine con il fantastico, l'onirismo, i fantasmi del passato", spiega la produttrice torinese residente a Parigi, Enrica Capra.

Sullo sfondo del racconto di questi umani, immigrati, residenti, villeggianti, c'è la storia di Serge Voronoff, un medico realmente esistito a cavallo tra '800 e '900, in una vecchia casa della zona, che in frontiera tutti conoscono. Anche alle Folies Bergeres e nelle Samba del Carnevale di Rio de Janero si cantava di lui. Mikhail Bulgakov si ispirò a lui per 'Cuore di Cane' e Mussolini lo citava spesso. (ANSA).