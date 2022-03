Cannes: Variety, ci saranno Tom Cruise e il nostro Crialese

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Al Festival di Cannes 75/mo anniversario (17-28 maggio) ci potrebbero essere artisti del calibro di Baz Luhrmann, George Miller e David Cronenberg. E anche la presenza, in apertura, di una megastar come Tom Cruise con il suo TOP GUN: MAVERICK. È quanto si legge in un articolo di Variety a firma di Esla Keslassy. Tra le voci, anche che il direttore artistico Thierry Fremaux voglia una presidentessa di giuria ,scelta che potrebbe cadere su Marion Cotillard o Penelope Cruz. Anche se entrambe hanno film presi in considerazione per la selezione ufficiale: Cotillard è infatti la protagonista di BROTHER AND SISTER di Arnaud Desplechin e Cruz è invece ne L'IMMENSITÀ di Emanuele Crialese. In questo caso i loro film dovrebbero essere fuori concorso.

Ecco, infine, alcuni dei titoli che potrebbero approdare sulla Croisette: TOP GUN: MAVERICK di Joseph Kosinski con Tom Cruise e Jennifer Connelly. Vale a dire un Blockbuster planetario che Thierry Fremaux sognava dal 2020.

ARMAGEDDON TIME di James Gray, racconto di formazione ambientato nel Queens negli anni '80.

THE SON di Florian Zeller, adattamento di un suo spettacolo teatrale girato a Londra.

THREE THOUSAND YEARS OF LONGING di George Miller con Tilda Swinton e Idris Elba ispirato a un romanzo fantasy.

CRIMES OF THE FUTURE di David Cronenberg con Léa Seydoux, Kristen Stewart e Viggo Mortensen, thriller fantascientifico che segnerebbe il ritorno del regista a Cannes dopo MAPS TO THE STARS. (ANSA).