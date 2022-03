The Batman vola, esordio italiano da 700mila euro

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Non ha deluso le aspettative l'esordio del nuovo The Batman. Distribuito da Warner Bros, uscito ieri ha incassato nel primo giorno di programmazione nei cinema italiani circa 700mila euro, trionfando al box office e con critiche cinematografiche più che positive. Il film, diretto da Matt Reeves con protagonisti Robert Pattinson e Zoë Kravitz, si attesta come miglior opening day dell'anno e miglior opening day Warner Bros. per un titolo internazionale dall'uscita di Joker. (ANSA).