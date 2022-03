Ucraina: regista Oleg Sentsov in trincea contro avanzata russa

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAR - Oleg Sentsov diventa una delle voci dal fronte della guerra tra Ucraina e Russia. Il regista e scrittore ucraino, arrestato nel 2014 in Crimea e detenuto in Russia con l'accusa di 'aver complottato per organizzare atti terroristici' e scarcerato nel 2019, si trova ora a Kiev per cercare di respingere con i suoi connazionali l'avanzata russa.

Sentsov, il cui film 'Rhino' è stato presentato in anteprima al festival di Venezia nel 2021, chiede inoltre che ci sia un boicottaggio completo di tutti i film russi. "Nel 2014 - ha detto - fui imprigionato in Russia e condannato a 20 anni per avere combattuto contro il regime di Putin e l'annessione della Crimea. All'epoca tutta l'industria cinematografica si schierò con me. Ne sono immensamente grato e ora vi chiedo di sostenere il mio paese". "Le bombe russe - continua - vengono lanciate sui bambini ucraini. Milioni si sono rinchiusi nei rifugi. Milioni stato soffrendo il freddo e la mancanza di cibo. Il mio paese è in rovina ma il nostro spirito è forte. Combatteremo fino alla vittoria". (ANSA).