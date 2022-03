Mirren e Broadbent in una commedia molto british

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Una commedia molto british, il cui valore aggiunto sono i due protagonisti premi Oscar: Helen Mirren (The Queen - La regina, Ella & John, Woman in Gold) e Jim Broadbent (Iris, The Iron Lady, Il segreto di Vera Drake), due grandi attori che interpretano una coppia più vera del vero, proprio come la storia raccontata nel film. Arriva in sala dal 3 marzo 'Il ritratto del duca', a firma di Roger Michell, il regista di 'Notting Hill' morto a settembre 2021. Già fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia nel 2020, è distribuito da Bim.

Nel 1961 Kempton Bunton (Broadbent), tassista di sessant'anni, rubò per protesta il ritratto del Duca di Wellington di Francisco Goya dalla National Gallery di Londra.

Fu il primo (e tuttora unico) furto nella storia della Gallery.

Fin qui tutto 'normale', ma Kempton, dopo il furto, mandò una particolare richiesta di riscatto, asserendo che avrebbe restituito il dipinto a condizione che il governo si fosse impegnato a favore degli anziani. Già nel passato, tra le molte battaglie dell'uomo, inaffidabile marito e lavoratore, c'era stata appunto quella a favore dei pensionati che, a suo giudizio, avevano diritto alla televisione gratuita. Va detto, comunque, che solo cinquant'anni dopo l'intera vicenda, ovvero il furto, la restituzione del quadro e il relativo processo al pensionato, questa storia è venuta a galla.

E solo molto dopo si è scoperto anche come Kempton avesse intessuto una trama di bugie molto più intricata di quanto si potesse immaginare. E' vero invece il fatto che era, a modo suo, una brava persona, determinata a cambiare il mondo come a salvare il suo matrimonio.

Nel cast anche Fionn Whitehead (Il verdetto, Dunkirk) e Matthew Goode (The Imitation Game, Match Point).