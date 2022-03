Ucraina: Universal si unisce alle major, blocca film in Russia

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - Universal si e' unita alle altre major di Hollywood nel blocco della distribuzione dei film in Russia "in risposta alla crisi umanitaria in Ucraina". Lo ha annunciato un portavoce.

La decisione arriva sulla scia di boicottaggi analoghi decisi da Warner Bros, Disney, Sony e Paramount. Lo studio non ha reso noti i titoli la cui distribuzione e' stata sospesa, ma nella filiera ci sono il candidato agli Oscar "Belfast" che doveva debuttare in Russia il 10 marzo e poi "The Bad Guys", "Ambulance" e "Jurassic World Dominion". (ANSA).