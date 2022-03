Tornano code al Museo del Cinema, visitatori in aumento

(ANSA) - TORINO, 02 MAR - I visitatori sono tornati a mettersi in coda per godere delle mirabilia del Museo Nazionale del Cinema di Torino, che da inizio anno ha avuto un costante incremento di pubblico, con oltre 1.500 visitatori al giorno e punte di 2.700 ingressi giornalieri. "Sono dati importanti - sottolineano il presidente Enzo Ghigo e il direttore Domenico De Gaetano - che fanno ben sperare a un graduale ritorno alla normalità. Questa è l'ultima settimana per visitare la bellissima mostra 'Photocall. Attrici e attori del cinema italiano', così come sono in tanti ad apprezzare l'omaggio a Diabolik, che quest'anno compie 60 anni". Dalla riapertura, il 20 luglio 2021, a oggi la mostra 'Photocall. Attrici e attori del cinema italiano' è stata visitata da oltre 257.000 visitatori e nei prossimi mesi verrà ospitata in prestigiose sedi italiane. L'omaggio Diabolik alla Mole, visitato dall'apertura, il 15 dicembre scorso, a oggi da 75.000 persone, è stato prorogato al 15 maggio e propone sui social la possibilità di ricevere in omaggio una locandina della mostra alle prime 60 persone che acquistano il biglietto online.

Tra le iniziative del Museo Nazionale del Cinema sul territorio, da segnalare la mostra 'Un set alla moda', che presenta una selezione di costumi delle sartorie Annamode e Devalle abbinati ad alcune fotografie appartenenti al Fondo Frontoni, prima al Filatoio di Caraglio e poi a Palazzo Cuttica ad Alessandria. (ANSA).