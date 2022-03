Rasoulof, il mio Iran triste per il popolo ucraino

"L'Iran viene considerato un po' una colonia russa e il governo del mio Paese appoggia oggi il governo di Putin, ma la gente la pensa diversamente ed è triste per quello che accade in Ucraina. Tutti insomma provano grande empatia per il popolo ucraino". Così oggi il regista iraniano Mohammad Rasoulof in collegamento Zoom per presentare IL MALE NON ESISTE, Orso d'Oro come Miglior Film alla Berlinale 70 e dal 10 marzo nelle sale italiane, distribuito da Satine Film. Rasoulof , condannato nel 2010 dalla corte rivoluzionaria iraniana e sempre censurato dal suo Paese (nessuno dei suoi film è stato mai distribuito in Iran), ha poi aggiunto: "Certo il mio film parla indirettamente anche di Ucraina perché affronta il problema della responsabilità individuale. E nel caso dei soldati russi ci si deve porre la domanda: perché sono costretti ad ubbidire e partecipare a questa guerra sparando ad altri uomini". Per quanto riguarda IL MALE NON ESISTE, film da non perdere, di scena quattro storie piene di poesia. Tema delle quattro storie? La pena di morte, la repressione, la colpa e la capacità di schierarsi. Tutto parte con Heshmat (Ehsan Mirhosseini), marito e padre esemplare, un uomo che ogni moglie e figlia vorrebbero, ma alle tre di notte ha la sveglia. Dove va? A fare un orribile lavoro. Anche per Pouya (Kaveh Ahangar) non è diverso. Non può immaginare, lui che è un soldato alle prime armi, di dover dare morte a altro uomo, ma gli viene detto che deve farlo. Javad (Mohammad Valizadegan) invece è stato militare e ha ucciso. E ha anche ucciso l'uomo sbagliato. Così quando sta per chiedere alla sua amata se vuole sposarlo avrà una triste sorpresa. Protagonista dell'ultima storia Bahram (Mohammad Seddighimehr) un singolare medico impossibilitato a fare il suo lavoro. Per lui, che sta male, un ultimo imprescindibile appuntamento: quello di spiegare alla nipote il perché della sua vita da emarginato. Per quanto riguarda la censura spiega oggi il regista accompagnato all'incontro stampa dal portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury :"Bisogna avere il coraggio di guardare la realtà, una cosa ancora più estremamente necessaria in un regime totalitario. Le gente in certe realtà si separa dalla realtà, vive come in una bolla e si abitua a sentire tante menzogne anche politiche che si scambiano alla fine per vere. Ora sta proprio all'artista squarciare i veli, guardare nell'oscurità e sparare luce nel buio". E ancora il regista: "Essere censurati - dice - è una cosa che conosco molto bene e che ho sperimentato non solo nell'ambito artistico, ma anche nelle mie scelte giornaliere, ma di fatto - ribadisce - è una struttura che deforma la realtà e devo dire è molto doloroso sentire tante notizie false. Una censura comunque che è come una tenda sul mondo iraniano che ha isolato la gente rispetto al mondo". Ma, infine, sulle censure agli artisti russi, Rasoulof la pensa diversamente: "Una cosa è proibire un'opera che nasce come espressione del regime, altra cosa è impedire ad un artista di partecipare. In quest'ultimo caso il discorso è più complesso. Non è infatti detto che questo artista condivida le idee del suo Paese"