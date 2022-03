Far East Film Festival, pronta immagine 24/a edizione

(ANSA) - TRIESTE, 02 MAR - Una ragazza asiatica, un cielo azzurro e circuiti elettronici, minuscoli e potenti, che creano legami e fanno scorrere energia. E' giocata sul tema iconografico delle connessioni l'immagine della 24/a edizione del Far East Film Festival, il più grande showcase europeo della cinematografia asiatica, in programma a Udine dal 22 al 30 aprile. A presentarla oggi è stata l'organizzazione del Festival, che fa capo al Cec (Centro espressioni cinematografiche) di Udine. Progettato ancora una volta dal graphic designer Roberto Rosolin e realizzato assieme al multimedial artist Leonardo Ulian, professionisti friulani trapiantati a Londra, il nuovo poster del Feff rimanda a una storia di connessioni.

"Connessioni fra il tempo presente e il tempo futuro - evidenziano gli organizzatori - connessioni tra noi, esseri umani, e la tecnologia, connessioni che segnano il nostro bisogno di continuità e la nostra urgenza di cambiamento".

Dopo un'edizione completamente digitale (2020) e un'edizione condivisa tra il pubblico dello streaming e quello del cinema Visionario (2021), il Far East Film Festival quest'anno torna nella sua sede consueta e originaria, il Teatro Nuovo "Giovanni da Udine", per nove giorni di film e incontri. Tornano anche i pacchetti di accredito per i "Fareaster", gli affezionati del festival, che fino al 7 marzo possono essere acquistati a prezzo speciale. Gli accrediti per la sola sezione online del FEFF 24 saranno messi in vendita a partire dalla fine di marzo. (ANSA).