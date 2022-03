European Film Academy firma appello boicottaggio film russi

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - La European Film Academy (EFA) ha aderito alle crescenti richieste nella comunità cinematografica internazionale per un boicottaggio dei film russi.

Nei giorni scorsi, l'Accademia del cinema ucraino su change.org aveva promosso una petizione chiedendo un boicottaggio generale dei film russi, invitando le organizzazioni come la Federazione internazionale delle associazioni di produttori cinematografici, nonché produttori e distributori che lavorano con la Russia, ad aderire al movimento.

Oggi in una dichiarazione attribuita al CEO Matthijs Wouter Knol, e rilanciata da Deadline, 'EFA ha affermato che i film russi sarebbero stati esclusi dagli European Film Awards di quest'anno a dicembre e che l'org stava prestando sostegno a ogni elemento del boicottaggio. (ANSA).