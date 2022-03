Cinema: Diabolik è tornato a Bologna per il sequel

(ANSA) - BOLOGNA, 01 MAR - Bologna come Cinecittà o semplicemente Bologna trasformata in Clerville: sì, perché Diabolik è tornato in città per il sequel del fortunato primo film dei Manetti Bros, che ormai hanno adottato e si sono fatti adottare dal capoluogo emiliano. "Dopo Coliandro e Diabolik - dice Marco - qui ci sentiamo a casa". Anche se romani, Marco e Antonio Manetti hanno scelto Bologna più di dieci anni fa come centro delle loro riprese, continuando a trovarvi location di ogni tipo, che si adattano sempre alle varie situazioni: proprio come in questi giorni, per girare altri due film sulle avventure del personaggio dei fumetti creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani.

Il 7 e 8 marzo le riprese riguarderanno la zona centralissima e nevralgica di via Marconi e piazza dei Martiri, due strade nodali della città ma che nessuno avrebbe immaginato come set per il cinema: "Non abbiamo trovato niente di simile in tutta Italia - dicono sul set del film sotto le torri della Regione Emilia-Romagna - Per questo siamo un po' preoccupati, perché abbiamo delle riprese con sparatorie e inseguimenti di macchine che bloccheranno un po' queste strade. Chiediamo un po' di pazienza sperando che il disagio sia condito da un divertimento per un giorno o due nel far diventare la città un set cinematografico". L'assessora alla mobilità Valentina Orioli assicura che presto saranno rese note tutte le variazioni che riguarderanno soprattutto il traffico e in particolare 48 linee di autobus.

"Bologna è una città dove si lavora benissimo - prosegue Antonio Manetti - Abbiamo portato qui la nostra troupe e qui ne abbiamo costruita un'altra fatta di bolognesi". "Perché girare a Bologna - aggiunge il responsabile di Emilia-Romagna Film Commission, Fabio Abagnato - vuol dire avere anche una ricaduta economica importantissima sul territorio, che per Diablik 2 e Diabolik 3 ammonta a quasi 3 milioni di euro". (ANSA).