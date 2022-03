Cannes: solidarietà Ucraina, niente delegazioni ufficiali russe

(ANSA) - PARIGI, 01 MAR - Il Festival di Cannes con una nota ufficiale fa sapere che non saranno invitate delegazioni russe alla prossima edizione della rassegna cinematografica (17-28 maggio) in seguito all'invasione dell'Ucraina. Nell'esprimere solidarietà alla popolazione ucraina, gli organizzatori sottolineano di voler "tuttavia salutare il coraggio di tutti coloro che in Russia hanno corso dei rischi per protestare contro l'assalto e l'invasione dell'Ucraina. Tra loro ci sono artisti e professionisti del cinema che non hanno mai smesso di combattere contro il regime, che non può essere associato a queste azioni insopportabili, e quelli che stanno bombardando l'Ucraina".

Fedele alla sua storia iniziata nel 1939 nella resistenza alla dittatura fascista e nazista, il Festival di Cannes "aiuterà sempre artisti e professionisti del settore che alzano la voce per denunciare la violenza, la repressione e le ingiustizie, allo scopo principale di difendere la pace e la libertà". E conclude: "il nostro pensiero va in particolare agli artisti ucraini e ai professionisti dell'industria cinematografica, così come alle loro famiglie le cui vite sono ora in pericolo. Ci sono quelli che non abbiamo mai incontrato, e quelli che abbiamo imparato a conoscere e accolto a Cannes, che sono venuti con opere che dicono molto sulla storia dell'Ucraina e sul presente". (ANSA).