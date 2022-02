Triage d'amore tra Valeria Bruni Tedeschi e Marina Foïs

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Già in concorso l'anno scorso al Festival di Cannes PARIGI, TUTTO IN UNA NOTTE di Catherine Corsini arriva in sala il 10 marzo con Academy Two con protagonista la sua storia delicata di una coppia omosessuale al femminile. Si tratta di una gradevole commedia con una spruzzata di dramma con al centro una coppia sull'orlo di una rottura. Da una parte Raf (Valeria Bruni Tedeschi), disegnatrice di fumetti e, dall'altra, la più anziana Julie (Marina Foïs). Destino vuole che proprio quando questa coppia è sull'orlo della rottura, Raf cada per strada e si rompa un braccio tanto da ritrovarsi nel triage di un ospedale in pieno caos che si va via via riempiendo dei feriti di una grande manifestazione dei Gilet Gialli a Parigi.

E sarà davvero una lunga notte d'ospedale con al centro tre personaggi principali: Raf (una stupenda Bruni Tedeschi perfetta quando fa se stessa), che interpreta una signora piena di pregiudizi specie per quanto riguarda le idee politiche degli altri; Julie, che oltre a dover contenere le intemperanze di Raf che vuole ricucire a tutti i costi deve confrontarsi anche con un figlio che è alla manifestazione e, infine, Yann (Pio Marmaï) un 'gilet giallo' che nella vita fa il camionista approdato nel triage per essere stato ferito ad una gamba durante gli scontri di piazza.

Ora i duetti tra l'animoso e corpulento Yann è la borghese Raf, che ricordano un po' quelli della Melato e Giannini nel film TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL'AZZURRO MARE D'AGOSTO, sono davvero esilaranti anche per la forte alchimia che c'è tra i due attori.

Ma dentro quel triage-carnage pieno di gente che sta morendo, o che ha paura di morire, che è ferita e non sa cosa gli capiterà, che ha un braccialetto di priorità sbagliata e dove si mescolano poliziotti e manifestanti, succede davvero di tutto. (ANSA).