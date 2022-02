Pattinson, Batman il mio ruolo più importante e claustrofobico

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Sì. Solo vedendo i poster mi rendo conto che sta succedendo davvero e che io ho fatto Batman. Penso che sarà emozionante per i fan vedere quanto questo personaggio sia stato reso moderno dalla rilettura di Matt Reeves. E' comunque il ruolo più importante della mia vita e sono contento di esserci arrivato a quest'età (35 anni ndr), perché penso che se fossi stato più giovane non sarei stato in grado di reggere tutta questa pressione". Così stasera Robert Pattinson nella global conference tenutasi a Londra di THE BATMAN di Matt Reeves, in sala dal 3 marzo con la Warner Bros. Insieme all'attore che interpreta Bruce Wayne / The Batman, all'incontro on line anche Zoe Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / l'Enigmista) e Jeffery Wright (tenente James Gordon).

La pellicola, reboot della serie cinematografica, mostra un Batman giovane che si è comunque affermato come incarnazione della vendetta tra i concittadini di quella Gotham City ricca più che mai di corruzione".

E ancora l'attore inglese sulla difficoltà fisica di questo ruolo: "Sempre di notte, buio tutto il tempo, mi sono sentito molto solo. Non mi era permesso uscire dallo studio con la tuta addosso, quindi sapevo a malapena cosa stava succedendo intorno.

Mi hanno costruito cosi una piccola tenda sul lato del set dove potevo andare a decomprimermi. E poi quella maschera di pipistrello, una vera tortura!". (ANSA).