Ford Coppola, troppi premi meglio quando erano solo Oscar

(ANSA) - NEW YORK, 25 FEB - "Ci sono troppo premi in giro, meglio quando 'cerano solo gli Oscar". Mentre si appresta a celebrare il 50/o anniversario de 'Il padrino' (The Godfather, 1972), Francis Ford Coppola rimpiange le cerimonie semplici del passato e sostiene anche che al giorno d'oggi ci sono troppi show di premi mentre a lui piaceva quando c'erano solo gli Oscar.

Il commento del regista viene dopo la polemica da parte di alcuni rappresentanti di categorie tagliate fuori dalla diretta tv della prossima cerimonia degli Oscar per contenere lo spettacolo nella durata massima di tre ore. Coppola ha anche sottolineato di non amare le produzioni in pompa magna, piuttosto preferisce quelle intime. Il regista ha vinto il suo primo Oscar nel 1971, nella categoria 'miglior sceneggiatura originale per 'Patton, generale d'acciaio'. (ANSA).