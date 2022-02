Oscar 'tecnici' senza diretta tv, ira sull'Academy

(ANSA) - NEW YORK, 24 FEB - La decisione dell'Academy di eliminare dalla diretta tv della "notte delle stelle" alcune categorie di Oscar "tecnici" ha scatenato l'ira degli addetti ai lavori. "Un insulto" e "un fiasco totale" da parte degli organizzatori, hanno protestato esponenti di quel mondo del cinema che lavora dietro le quinte per mandare avanti l'industria dei sogni. Si sono schierate contro le varie associazioni di categoria, da quella dei tecnici del suono ai montatori e agli editors.

Subito dopo l'annuncio, alcuni membri dell'Academy hanno contattato registi, produttori e executive degli studi chiedendo aiuto per ottenere una marcia indietro. In un memorandum a tutti i membri, gli organizzatori avevano definito la decisione "nel miglior interesse del futuro dei nostri show e della nostra organizzazione": un modo per dire che la lunghezza della trasmissione è al cuore del problema dopo che l'anno scorso la notte degli Oscar, negli ultimi anni cronicamente in calo di pubblico, ha registrato il suo minimo storico di ascolti. Per alleggerire la cerimonia, teletrasmessa il 27 marzo sulla Abc, la cura dimagrante decisa dall'Academy ha preso di mira otto categorie di premi, tra cui quelli per il miglior make up, migliore colonna sonora e miglior montaggio. Le statuette per queste categorie saranno consegnate nel Dolby Theater un'ora prima dell'inizio e poi editate, condensate e inserite nella diretta tv. Esclusi dai riflettori saranno anche i premi per l'editing, il design della produzione, il suono e tre categorie di short: documentario, cartone animato e live action. I candidati sono caduti dalle nuvole quando, in una diretta via Zoom, stati informati che il 27 marzo non sarebbero andati in diretta: "Un altro esempio che l'Academy ha ceduto alle pressioni della Abc. C'è un sacco di gente scontenta", ha detto una fonte dell'"Hollywood Reporter". Secondo un'altra fonte, "la leadership dovrebbe vergognarsi di averci relegato in una posizione di inferiorità". (ANSA).