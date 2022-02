Jennifer Lawrence diventa mamma, primo figlio con Cooke Maroney

(ANSA) - NEW YORK, 24 FEB - Jennifer Lawrence è diventata mamma. Lo riferisce TMZ citando sue fonti. Il parto sarebbe avvenuto a Los Angeles e non si conosce il sesso del neonato.

Per la Lawrence, sposata con il gallerista Cooke Maroney, si tratta del primo figlio. La notizia della gravidanza era stata confermata dalla stessa coppia nel settembre del 2021.

In una recente intervista a Vanity Fair la Lawrence ha detto che vuole mantenere privata la vita del suo bambino. (ANSA).