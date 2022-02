Edoardo Leo, vi racconto Luigi Proietti detto Gigi

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Ma chi era davvero Gigi Proietti? Sicuramente più di quanto uno si aspetta e comunque non solo una maschera un po' melanconica della romanità, ma anche un intellettuale, uno che aveva lavorato con Carmelo Bene e nel gruppo sperimentale 101 prima di diventare un eroe della cultura popolare. Merito di questa rilettura a tutto tondo il documentario LUIGI PROIETTI DETTO GIGI di Edoardo Leo che, dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma, arriverà in sala dal 3 al 9 marzo distribuito da Nexo Digital.

Prodotto da Italian International Film e Alea Film con Rai Cinema in associazione con Politeama e in collaborazione con Lexus, il film racconta gli inizi della carriera di Proietti, attraverso gli amici, la famiglia, i colleghi e alterna materiali inediti di repertorio a interviste.

Trovano così spazio le testimonianze di Renzo Arbore (suo amico di sempre), Lello Arzilli, Paola Cortellesi, Fiorello, Alessandro Fioroni, Alessandro Gassmann (che racconta dell'amicizia del padre con Gigi) , Marco Giallini (che ha lavorato nel suo ultimo film IO SONO BABBA NATALE) , Loretta Goggi, Tommaso Le Pera, Nicola Piovani, Anna Maria Proietti, Carlotta Proietti, Susanna Proietti e Mario Vicari.

